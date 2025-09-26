PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: KG-Rohre schlagen in Windschutzscheibe ein

Dingelstädt (ots)

Die Landstraße 1005 befuhr am Freitag zur Mittagszeit ein BMW zwischen Kreuzebra und Dingelstädt. Im Gegenverkehr fuhr einem mit Kanalgrundrohren beladener Transporter, dessen Ladungssicherung nicht ausreichend war. Mehrere Rohre fielen von der Ladefläche und trafen den BMW an der Motorhaube und der Windschutzscheibe. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

