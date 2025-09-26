LPI-NDH: KG-Rohre schlagen in Windschutzscheibe ein

Deuna (ots) - Auf dem Gelände der Grundschule in der Hauptstraße hielten sich in der Zeit von Mittwoch bis Freitagmorgen Unbekannte widerrechtlich auf. Sie drangen außerdem in zwei Garagen ein und entwendeten Werkzeuge und Gartengeräte des Hausmeisters sowie die Abdeckung eines Sandkastens. Der Beuteschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Beamte der Polizeiinspektion Eichsfeld leiteten Ermittlungen ein und ...

