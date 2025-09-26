Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: KG-Rohre schlagen in Windschutzscheibe ein
Dingelstädt (ots)
Die Landstraße 1005 befuhr am Freitag zur Mittagszeit ein BMW zwischen Kreuzebra und Dingelstädt. Im Gegenverkehr fuhr einem mit Kanalgrundrohren beladener Transporter, dessen Ladungssicherung nicht ausreichend war. Mehrere Rohre fielen von der Ladefläche und trafen den BMW an der Motorhaube und der Windschutzscheibe. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro.
