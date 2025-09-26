Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zeugenaufruf: Polizei sucht Zeugen nach räuberischem Diebstahl

Sondershausen (ots)

Einen Supermarkt in der Erfurter Straße betrat am Freitag, den 5. September, zwischen 17.15 Uhr und 17.30 Uhr, ein Mann mit einem Rucksack. Der Unbekannte konnte durch eine Mitarbeiterin beobachtet werden, wie er Ware der Auslagen in seinen Rucksack packte. Nach dem Passieren des Kassenbereiches bat die Mitarbeiterin den Mann seinen Rucksack zu öffnen, da der Verdacht des Diebstahls bestand.

Konfrontiert mit diesem Vorwurf wollte der Täter sofort flüchten, wurde aber von einer Mitarbeiterin festgehalten. Der Mann setzte sich zur Wehr und die Mitarbeiterin kam zu Fall. Bei seiner Flucht verlor der Unbekannte seine blau- und weißfarbenen Badeschuhe der Schuhgröße 45. Der Täter flüchtete zu Fuß kam jedoch kurze Zeit später zurück, um sein im Pfandrückgabebereich abgestelltes, dunkles Fahrrad zu holen, mit welchem er anschließend über den Franzberg in Richtung der Bahngleise flüchtete.

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden:

- 20-30 Jahre alt, - ca. 180 cm groß, - schlanke Statur, - hellgrünes T-Shirt, - kurze schwarze Hose, - blaue Socken und - weiße Basecap.

Die Beamten der Polizeiinspektion Kyffhäuser leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des räuberischen Diebstahls ein und bitten um Hinweise von Zeugen. Wer Angaben zum Täter oder seiner Fluchtrichtung mit dem Fahrrad machen kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Nordhausen unter der Tel. 03631/960 zu melden.

Aktenzeichen: 0232615

