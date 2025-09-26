PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zeugenaufruf: Polizei sucht Zeugen nach räuberischem Diebstahl

LPI-NDH: Zeugenaufruf: Polizei sucht Zeugen nach räuberischem Diebstahl
  • Bild-Infos
  • Download

Sondershausen (ots)

Einen Supermarkt in der Erfurter Straße betrat am Freitag, den 5. September, zwischen 17.15 Uhr und 17.30 Uhr, ein Mann mit einem Rucksack. Der Unbekannte konnte durch eine Mitarbeiterin beobachtet werden, wie er Ware der Auslagen in seinen Rucksack packte. Nach dem Passieren des Kassenbereiches bat die Mitarbeiterin den Mann seinen Rucksack zu öffnen, da der Verdacht des Diebstahls bestand.

Konfrontiert mit diesem Vorwurf wollte der Täter sofort flüchten, wurde aber von einer Mitarbeiterin festgehalten. Der Mann setzte sich zur Wehr und die Mitarbeiterin kam zu Fall. Bei seiner Flucht verlor der Unbekannte seine blau- und weißfarbenen Badeschuhe der Schuhgröße 45. Der Täter flüchtete zu Fuß kam jedoch kurze Zeit später zurück, um sein im Pfandrückgabebereich abgestelltes, dunkles Fahrrad zu holen, mit welchem er anschließend über den Franzberg in Richtung der Bahngleise flüchtete.

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden:

   - 20-30 Jahre alt,
   - ca. 180 cm groß,
   - schlanke Statur,
   - hellgrünes T-Shirt,
   - kurze schwarze Hose,
   - blaue Socken und
   - weiße Basecap.

Die Beamten der Polizeiinspektion Kyffhäuser leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des räuberischen Diebstahls ein und bitten um Hinweise von Zeugen. Wer Angaben zum Täter oder seiner Fluchtrichtung mit dem Fahrrad machen kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Nordhausen unter der Tel. 03631/960 zu melden.

Aktenzeichen: 0232615

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 26.09.2025 – 12:10

    LPI-NDH: Radfahrer nach Kollision verletzt

    Niederorschel (ots) - Aus bislang ungeklärter Ursache kollidierte am Donnerstag ein Radfahrer in der Bahnhofsstraße mit einem Zaun. Der 23-Jährige stürzte in der Folge und verletzte sich. Der Mann wurde in das nächstgelegene Klinikum gebracht. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Telefon: 03631/961503 E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de ...

    mehr
  • 26.09.2025 – 12:09

    LPI-NDH: Berauscht auf dem Fahrrad durch die Stadt

    Nordhausen (ots) - In der Nacht zu Freitag stellten Polizeibeamte im Rahmen einer Verkehrskontrolle ein manipuliertes E-Bike in der Northeimer Straße fest. Ein Drogenvortest verwies bei dem 39-jährigen Fahrer auf den möglichen Konsum von berauschenden Mitteln. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt. Die Polizeibeamten brachten den Radfahrer in das nächstgelegene Krankenhaus zu einer Blutprobenentnahme. Rückfragen ...

    mehr
  • 26.09.2025 – 12:07

    LPI-NDH: Kollision mit Poller ruft Einsatzkräfte auf den Plan

    Mühlhausen (ots) - Beim Überfahren eines elektrischen Pollers im Steinweg ereignete sich am Donnerstagabend ein Verkehrsunfall. Die Anlage fuhr gegen 19.15 Uhr nach oben und kollidierte mit der Unterseite des BMW. Sowohl das Fahrzeug als auch der Poller wurden beschädigt. Kameraden der Feuerwehr kamen zum Einsatz um auslaufende Betriebsstoffe abzubinden. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren