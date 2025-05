POL Schwaben Nord: Polizei stoppt alkoholisierten Verkehrsteilnehmer

Augsburg (ots) - Oberhausen - Am gestrigen Montag (12.05.2025) kam es zu einem Fahrraddiebstahl in der Donauwörther Straße. In der Zeit von 08.45 Uhr bis 14.15 Uhr entwendeten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter ein braunes E-Bike der Marke Kalkhoff. Dieses war vor einer Arztpraxis versperrt. Es entstand ein Beuteschaden im niedrigen vierstelligen Bereich. Die Polizei ermittelt nun wegen eines Besonders schweren ...

