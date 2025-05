POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Fahrraddiebstahl

Augsburg (ots) - Firnhaberau - Im Zeitraum von Donnerstag (08.05.2025) bis Freitag (09.05.2025), 07.30 Uhr versuchten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam in ein Haus in der Albrecht-Dürer-Straße einzudringen. Dies gelang jedoch nicht. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro. Die Kriminalpolizei Augsburg hat, wie in solchen Fällen üblich, die Ermittlungen übernommen und ...

mehr