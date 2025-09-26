Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Radfahrer nach Kollision verletzt
Niederorschel (ots)
Aus bislang ungeklärter Ursache kollidierte am Donnerstag ein Radfahrer in der Bahnhofsstraße mit einem Zaun. Der 23-Jährige stürzte in der Folge und verletzte sich. Der Mann wurde in das nächstgelegene Klinikum gebracht.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell