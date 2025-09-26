LPI-NDH: Radfahrer nach Kollision verletzt

Mühlhausen (ots) - Beim Überfahren eines elektrischen Pollers im Steinweg ereignete sich am Donnerstagabend ein Verkehrsunfall. Die Anlage fuhr gegen 19.15 Uhr nach oben und kollidierte mit der Unterseite des BMW. Sowohl das Fahrzeug als auch der Poller wurden beschädigt. Kameraden der Feuerwehr kamen zum Einsatz um auslaufende Betriebsstoffe abzubinden. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt ...

