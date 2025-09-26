Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Bedrohung und Sachbeschädigung
Heilbad Heiligenstadt (ots)
Zum Einsatz kamen am Donnerstag, kurz vor 22 Uhr, Beamte der Polizeiinspektion Eichsfeld in der Dingestädter Straße. Ursächlich hierfür war ein Mann, der einen Pkw beschädigte. Der 47-Jährige bedrohte verbal den im Fahrzeug befindlichen Fahrer. Am linken Außenspiegel des Fahrzeuges entstand Sachschaden. Die Beamten der Polizeiinspektion Eichsfeld lösten den Sachverhalt auf und leiteten die entsprechenden Ermittlungen ein.
