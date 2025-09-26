LPI-NDH: Bedrohung und Sachbeschädigung

Leinefelde (ots) - In der Berliner Straße rückten am Donnerstagnachmittag die Kameraden der Feuerwehr an, um einen Entstehungsbrand an einer Gartenlaube zu löschen. Wie vor Ort ermittelt werden konnte, betrieb eine 66-Jährige in dem Häuschen einen Ofen. Der Schornstein entwickelte durch das Betreiben derart viel wärme, sodass die Dachkonstruktion begann zu glimmen. Personen wurden bei dem Einsatz nicht verletzt. Der ...

