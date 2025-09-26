Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Gartenlaube entzündet - Schlimmeres wurde verhindert
Leinefelde (ots)
In der Berliner Straße rückten am Donnerstagnachmittag die Kameraden der Feuerwehr an, um einen Entstehungsbrand an einer Gartenlaube zu löschen. Wie vor Ort ermittelt werden konnte, betrieb eine 66-Jährige in dem Häuschen einen Ofen. Der Schornstein entwickelte durch das Betreiben derart viel wärme, sodass die Dachkonstruktion begann zu glimmen. Personen wurden bei dem Einsatz nicht verletzt. Der Sachschaden beläuft sich indes auf mehrere tausend Euro.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell