Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Gartenlaube entzündet - Schlimmeres wurde verhindert

Leinefelde (ots)

In der Berliner Straße rückten am Donnerstagnachmittag die Kameraden der Feuerwehr an, um einen Entstehungsbrand an einer Gartenlaube zu löschen. Wie vor Ort ermittelt werden konnte, betrieb eine 66-Jährige in dem Häuschen einen Ofen. Der Schornstein entwickelte durch das Betreiben derart viel wärme, sodass die Dachkonstruktion begann zu glimmen. Personen wurden bei dem Einsatz nicht verletzt. Der Sachschaden beläuft sich indes auf mehrere tausend Euro.

