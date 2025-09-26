PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Gartenlaube entzündet - Schlimmeres wurde verhindert

Leinefelde (ots)

In der Berliner Straße rückten am Donnerstagnachmittag die Kameraden der Feuerwehr an, um einen Entstehungsbrand an einer Gartenlaube zu löschen. Wie vor Ort ermittelt werden konnte, betrieb eine 66-Jährige in dem Häuschen einen Ofen. Der Schornstein entwickelte durch das Betreiben derart viel wärme, sodass die Dachkonstruktion begann zu glimmen. Personen wurden bei dem Einsatz nicht verletzt. Der Sachschaden beläuft sich indes auf mehrere tausend Euro.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 26.09.2025 – 10:50

    LPI-NDH: E-Biker auf Bundesstraße - mehrere Vergehen festgestellt

    Großengottern (ots) - Auf der Bundesstraße 247 wurde am Freitag gegen 05 Uhr der Fahrer eines E-Bikes von Beamten der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich angehalten und kontrolliert. Bei dem 34-Jährigen bestand der Verdacht, dass er das Pedelec, welches ein S-Pedelec war, wie sich später herausstellen sollte, unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln fuhr. Entsprechend wurde das Fahrzeug, welches zudem als gestohlen in ...

    mehr
  • 25.09.2025 – 16:39

    LPI-NDH: Schmierereien an Schaukästen

    Nordhausen (ots) - Im Zeitraum von Mittwoch, 15.30 Uhr, bis Donnerstag 08.20 Uhr verschafften sich unbekannte Täter widerrechtlich Zutritt zu einem Vereinsgebäude in der Ostrower Straße. Die Unbekannten gelangten in die ersten beiden Etagen des Mehrfamilienhauses. Hier hinterließen die Täter zwei Zettel mit Bedrohungen und Beleidigungen. Weiter brachten die Täter mit brauner Farbe insgesamt vier Hakenkreuze und ...

    mehr
  • 25.09.2025 – 16:37

    LPI-NDH: Haltestelle beschädigt - Zeugen gesucht!

    Leinefelde (ots) - Zum Ziel von Vandalen wurde am Mittwoch zwischen 9 Uhr und 17.30 Uhr eine Bushaltestelle in der Lisztstraße. Bislang unbekannte Täter beschädigten eine Glasscheibe vermutlich mit einem Stein. Personen, die den Sachverhalt oder die Täter beobachten konnten, werden gebeten, sich bei der Polizei in Heilbad Heiligenstadt unter der Tel. 0361/5743 67 100 zu melden. Aktenzeichen: 0250823   Rückfragen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren