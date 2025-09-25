PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-NDH: Haltestelle beschädigt - Zeugen gesucht!

Leinefelde (ots)

Zum Ziel von Vandalen wurde am Mittwoch zwischen 9 Uhr und 17.30 Uhr eine Bushaltestelle in der Lisztstraße. Bislang unbekannte Täter beschädigten eine Glasscheibe vermutlich mit einem Stein.

Personen, die den Sachverhalt oder die Täter beobachten konnten, werden gebeten, sich bei der Polizei in Heilbad Heiligenstadt unter der Tel. 0361/5743 67 100 zu melden.

Aktenzeichen: 0250823

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

