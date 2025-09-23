PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDMT: Presseerstmeldung: Schwerer Verkehrsunfall mit Personenschaden, Frontalzusammenstoß auf der L305

Goddert (ots)

Am Dienstag, den 23.09.2025 kam es gegen 05:55 Uhr der auf der L305 zwischen den Ausfahrten Goddert und Selters zu einem schweren Verkehrsunfall mit Frontalzusammenstoß unter Beteiligung zweier PKWs. Die Strecke ist derzeit voll gesperrt, eine Umleitung wird eingerichtet. Zum Unfallhergang kann zum derzeitigen Stand keine Aussage getroffen werden, die Rettungsmaßnahmen laufen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Montabaur
Telefon: 02602-9226-0

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

