PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Montabaur mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort - flüchtiger Fahrzeugführer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis aber dafür unter dem Einfluss berauschender Mittel

Steinen, B8 (ots)

Am Montag, den 22.09.2025 wurde die Polizeiinspektion Montabaur um 12:56 Uhr über einen Verkehrsunfall auf der B8 zwischen Steinen und Höchstenbach informiert.

Der Führer eines PKW kam aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Das Fahrzeug wurde durch den Unfall total beschädigt.

Der alleinbeteiligte 42-jährige Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, konnte jedoch im Zuge der eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen unweit der Unfallstelle angetroffen und gestellt werden.

Im Rahmen der weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Ferner ergaben sich Hinweise auf einen zurückliegenden Betäubungsmittelkonsum des Fahrzeugführers.

Dem Unfallverursacher wurde eine Blutprobe entnommen und es wurden diverse Strafverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Montabaur
Polizeiinspektion Montabaur

Telefon: 02602-9226-0
E-Mail: pimontabaur@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Montabaur mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Montabaur
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Montabaur
Alle Meldungen Alle
  • 22.09.2025 – 16:00

    POL-PDMT: Zeugenaufruf - Mehrere Leitpfosten entlang der L303 beschädigt

    Helferskirchen (ots) - Am Montag, den 22.09.2025 wurde die Polizeiinspektion Montabaur gegen 07:15 Uhr über mehrere herausgerissene Leitpfosten entlang der L303 zwischen Helferskirchen und Ewighausen informiert. Durch die eingesetzten Beamten konnten ca. 30 teilweise vollständig zerstörte Leitpfosten links und rechts neben der Fahrbahn festgestellt werden. Zeugen, ...

    mehr
  • 22.09.2025 – 15:54

    POL-PDMT: Raub auf Spielothek

    Nassau (ots) - Am späten Sonntagabend (21.09.2025), gegen 23:00 Uhr, kam es zu einem Raubüberfall auf die in der Kirchstraße in Nassau gelegene Spielothek. Kurz vor Schließung der Spielhalle betraten zwei maskierte Männer die Räumlichkeiten und zwangen zunächst die allein anwesende Angestellte, die Kasse zu öffnen. Daraus entwendeten sie eine Bargeldsumme im vierstelligen Bereich. Anschließend sperrten sie die Mitarbeiterin in der Toilette der Spielothek ein. Diese ...

    mehr
  • 22.09.2025 – 15:46

    POL-PDMT: Dörsdorf. Werkzeuge aus Fahrzeugen entwendet

    Dörsdorf (ots) - In der Nacht von Donnerstag, 18. September, auf Freitag, 19. September, entwendeten einer oder mehrere Unbekannte aus zwei Fahrzeuge in den Straßen "Neue Schule" und "Am Ackerbach" mehrere Werkzeuge und Arbeitsgeräte. An den Fahrzeugen konnten keine Aufbruchspuren entdeckt werden. Es muss davon ausgegangen werden, dass die Fahrzeuge unverschlossen waren oder die Schließtechnik mit entsprechenden ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren