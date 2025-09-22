PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Montabaur mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Dörsdorf. Werkzeuge aus Fahrzeugen entwendet

Dörsdorf (ots)

In der Nacht von Donnerstag, 18. September, auf Freitag, 19. September, entwendeten einer oder mehrere Unbekannte aus zwei Fahrzeuge in den Straßen "Neue Schule" und "Am Ackerbach" mehrere Werkzeuge und Arbeitsgeräte. An den Fahrzeugen konnten keine Aufbruchspuren entdeckt werden. Es muss davon ausgegangen werden, dass die Fahrzeuge unverschlossen waren oder die Schließtechnik mit entsprechenden Mitteln überwunden wurde. Zeugen, die im Tatzeitraum oder in den Tagen davor verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Diez, Tel. 06432-6010, zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Diez

Telefon: 06432-6010

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Montabaur mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Montabaur
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Montabaur
Alle Meldungen Alle
  • 20.09.2025 – 21:51

    POL-PDMT: Brand eines Traktors

    Wahlrod (ots) - Am Samstag, 20.09.2025, gg. 17:50 Uhr, kam es zum Einsatz der Feuerwehr Wahlrod anlässlich des Brandes eines Traktors. Der Traktor war beim Befahren der innerörtlichen Rheinstraße in Brand geraten. Wie die Ermittlungen vor Ort ergaben, war es durch einen technischen Defekt, vermutlich an der Verkabelung unterhalb der Fahrerkabine zum Brandausbruch gekommen. Das Feuer konnte durch die Wehrleute abgelöscht werden, zur Verletzung von Personen war es nicht ...

    mehr
  • 20.09.2025 – 21:06

    POL-PDMT: Entwendung von Grableuchten

    Müschenbach (ots) - In der Nacht von Freitag dem 19.09.2025 auf Samstag, den 20.09.2025 wurden auf dem Gemeindefriedhof der Ortsgemeinde Müschenbach mehrere bronzene Grableuchten von verschiedenen Grabstätten entwendet sowie beschädigt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf eine vierstellige Summe. Geschädigte sowie Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu diesem Geschehen geben können, werden gebeten sich bei der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren