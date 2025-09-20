Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Entwendung von Grableuchten

Müschenbach (ots)

In der Nacht von Freitag dem 19.09.2025 auf Samstag, den 20.09.2025 wurden auf dem Gemeindefriedhof der Ortsgemeinde Müschenbach mehrere bronzene Grableuchten von verschiedenen Grabstätten entwendet sowie beschädigt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf eine vierstellige Summe.

Geschädigte sowie Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu diesem Geschehen geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Hachenburg unter der Tel.: 02662-95580 oder per E-Mail: pihachenburg@polizei.rlp.de zu melden.

