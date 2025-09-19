PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Unfallflucht

Bad Marienberg (ots)

Am 19.09.2025, um 13:24 Uhr wartete ein PKW an der Ampel Bismarckstraße/ Neuer Weg in Bad Marienberg. Ein entgegenkommender Lastkraftwagen durchfuhr eine Kurve wodurch dessen Ladefläche seitlich ausschwenkte und mit der Fahrzeugseite des wartenden PKW zusammenstieß. Hierbei wurde der PKW erheblich beschädigt. Der Fahrer des Lastkraftwagens setzte seine Fahrt fort ohne anzuhalten.

Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Hachenburg, unter der Tel. 02662/9558-0 oder per Email: pihachenburg@polizei.rlp.de, zu melden.

Rückfragen bitte an:

Rückfragen bitte an:
Polizeidirektion Montabaur
Polizeiinspektion Hachenburg
Telefon: 02662-9558-0

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

