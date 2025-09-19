PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Montabaur mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Dessighofen - illegale Müllentsorgung von Altreifen und Sperrmüll

POL-PDMT: Dessighofen - illegale Müllentsorgung von Altreifen und Sperrmüll
  • Bild-Infos
  • Download
  • Ein weiterer Medieninhalt

Dessighofen (ots)

In der Zeit vom 11.09. - 18.09.2025 wurden durch bislang unbekannte Personen mehrere alte Autoreifen mit Felgen, eine Filterkaffeemaschine, ein Bügelbrett und eine Autobatterie achtlos in einer Böschung nahe eines Waldwegs in der nord-westlichen Gemarkung von Dessighofen entsorgt. Die Örtlichkeit der illegalen Müllentsorgung liegt wenige Meter von der Kreisstraße 9 zwischen Dessighofen und Schweighausen nahe eines Bachlaufs. Einige Autoreifen waren mit buntem Lack angemalt. Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Bad Ems zu melden: 02603-9700 oder per E-Mail pibadems.wache@polizei.rlp.de

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Ems
PHK Neuburger
Telefon: 02603-9700

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Montabaur mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Montabaur
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Montabaur
Alle Meldungen Alle
  • 19.09.2025 – 12:06

    POL-PDMT: Beschädigungen durch Krähenfüße auf der Fahrbahn

    Höhn (ots) - Wie erst jetzt der Polizei bekannt wurde, hat am 10.09.25 ein unbekannter Täter sogenannte Krähenfüße in Höhn auf die Fahrbahn gelegt. Durch die Metallspitzen wurden die Reifen von zwei PKW beschädigt. Die Polizeiinspektion Westerburg bittet um Hinweise zu Tat und Täter. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Westerburg Telefon: ...

    mehr
  • 18.09.2025 – 08:31

    POL-PDMT: Diebstahl von mehreren Baumaschinen aus einem Fahrzeug - Zeugen gesucht!

    Lochum (ots) - Zwischen dem 17.09.2025 gegen 20 Uhr und dem 18.09.2025 gegen 06 Uhr kam es im Bergweg in Lochum zu einem besonders schweren Fall des Diebstahls. Hierbei wurde an einem Pritschenfahrzeug die Plane mutwillig aufgeschlitzt und anschließend sechs Baumaschinen von der Ladefläche entwendet. Der entstandene Schaden beläuft sich im mittleren vierstelligen ...

    mehr
  • 17.09.2025 – 20:23

    POL-PDMT: Verkehrsunfall - umgekippter Lastkraftwagen

    Hübingen (ots) - Am Mittwoch, den 17.09.2025, gegen ca. 14:12 Uhr ereignete sich auf der Baustelle Hübingen, Oberm Görgengarten ein Unfall mit einem schuttabladenden Lkw. Der Fahrer des Lkw befuhr das Baustellengelände und positionierte das Fahrzeug rückwärts an der vorgesehenen Abladestelle. Diese wies ein seitliches Gefälle auf, welches auf den ersten Blick nur schwer erkennbar war. Beim Hochfahren der Kippmulde ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren