POL-PDMT: Dessighofen - illegale Müllentsorgung von Altreifen und Sperrmüll

Dessighofen (ots)

In der Zeit vom 11.09. - 18.09.2025 wurden durch bislang unbekannte Personen mehrere alte Autoreifen mit Felgen, eine Filterkaffeemaschine, ein Bügelbrett und eine Autobatterie achtlos in einer Böschung nahe eines Waldwegs in der nord-westlichen Gemarkung von Dessighofen entsorgt. Die Örtlichkeit der illegalen Müllentsorgung liegt wenige Meter von der Kreisstraße 9 zwischen Dessighofen und Schweighausen nahe eines Bachlaufs. Einige Autoreifen waren mit buntem Lack angemalt. Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Bad Ems zu melden: 02603-9700 oder per E-Mail pibadems.wache@polizei.rlp.de

