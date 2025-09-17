PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfall - umgekippter Lastkraftwagen

Hübingen (ots)

Am Mittwoch, den 17.09.2025, gegen ca. 14:12 Uhr ereignete sich auf der Baustelle Hübingen, Oberm Görgengarten ein Unfall mit einem schuttabladenden Lkw. Der Fahrer des Lkw befuhr das Baustellengelände und positionierte das Fahrzeug rückwärts an der vorgesehenen Abladestelle. Diese wies ein seitliches Gefälle auf, welches auf den ersten Blick nur schwer erkennbar war. Beim Hochfahren der Kippmulde zum Abladen des Schutts verlagerte sich der Schwerpunkt des Lkw infolge der Anhebung und der ungleichmäßigen Lastverteilung. Durch das bestehende seitliche Gefälle und den erhöhten Schwerpunkt kippte das Fahrzeug zur Beifahrerseite um. Der Lkw kam seitlich liegend zum Stillstand. Der Fahrer konnte das Führerhaus leichtverletzt verlassen. Der Fahrer wurde abschließend zur weiteren medizinischen Versorgung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Am Fahrzeug entstand erheblicher Sachschaden. Es wurden keine weiteren Personen verletzt.

Die Unfallstelle wurde abgesperrt und die Bergung des Lkw durch ein Abschleppunternehmen vorgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Montabaur
PK Raffauf
Telefon: 02602-9226-0

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeidirektion Montabaur
