PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Montabaur mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Diebstähle aus Kraftfahrzeugen

Astert (ots)

In der Zeit vom 15.09.2025 bis zum 17.09.2025 kam es in der Ortslage Astert zu insgesamt 3 Diebstählen aus Kraftfahrzeugen. Es bestehen Hinweise auf eine bislang unbekannte Person, die frühmorgens zu Fuß in dem Ort unterwegs war und an mehreren Fahrzeugen versuchte die Türen zu öffnen.

Ihre Polizei in Hachenburg rät:

Um sich und Ihre Wertsachen bestmöglich vor Diebstahl zu schützen und Gelegenheiten für Diebe zu minimieren, beachten Sie folgende wichtige Tipps:

   - Keine Wertsachen im Fahrzeug zurücklassen: Verzichten Sie 
     grundsätzlich darauf, persönliche Gegenstände oder Dokumente im 
     Fahrzeug aufzubewahren - selbst, wenn diese nicht sichtbar sind.
     Erfahrene Täter kennen nahezu alle Versteckmöglichkeiten.
   - Fahrzeug vollständig verschließen: Vergewissern Sie sich beim 
     Verlassen des Fahrzeugs, dass alle Türen, Fenster, das 
     Schiebedach sowie der Kofferraum und Tankdeckel verschlossen 
     sind. Ziehen Sie stets den Zündschlüssel ab - auch bei kurzer 
     Abwesenheit.
   - Funkschlüssel absichern: Achten Sie auf mögliche Störungen durch
     sogenannte Funkblocker. Diese können das Signal des Schlüssels 
     unterbrechen und so ein unbemerktes Offenlassen des Fahrzeugs 
     ermöglichen.
   - Sicheren Abstellort wählen: Nutzen Sie - sofern verfügbar - eine
     abschließbare Garage. Ist dies nicht möglich, stellen Sie Ihr 
     Auto möglichst an belebten, gut beleuchteten Orten ab. Achten 
     Sie dabei auch auf Ihr Umfeld.

Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Hachenburg, unter der Tel. 02662/9558-0 oder per Email: pihachenburg@polizei.rlp.de, zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Montabaur
Polizeiinspektion Hachenburg
Telefon: 02662-9558-0

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Montabaur mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Montabaur
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Montabaur
Alle Meldungen Alle
  • 16.09.2025 – 07:53

    POL-PDMT: Fahrzeugführer unter Drogen- und Alkoholeinfluss

    Westerburg (ots) - Am Montag, 15.09.2025, wurden im Bereich der Polizeiinspektion Westerburg erneut Verkehrskontrollen im Hinblick auf alkohol- oder drogenbeeinflusste Fahrzeugführer durchgeführt. Gegen 16:45 konnte in Westerburg ein 28jähriger Fahrer eines E-Scooters angehalten und überprüft werden. Der Fahrer wies deutliche Anzeichen für zeitnahen Drogenkonsum auf, ein Vortest bestätigte diese Vermutung. Zudem ...

    mehr
  • 15.09.2025 – 17:13

    POL-PDMT: Gefährdung im Straßenverkehr - Suche nach Geschädigten und Zeugen!

    Nomborn (ots) - Am Abend des 14.09.2025, gegen 17:50 Uhr befuhr der Fahrer eines schwarzen Seat Ibiza mit Westerwälder Kennzeichen die K162 von Nentershausen kommend in Fahrtrichtung Nomborn. Hierbei soll es laut Zeugenaussagen zur Gefährdung eines entgegenkommenden Verkehrsteilnehmers gekommen sein. Der Fzg-Führer habe mit dem Seat deutlich die Mittellinie ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren