Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Hahnstätten. Körperverletzung auf dem Hahnstätter Markt - Zeugen gesucht!

Hahnstätten (ots)

Am Samstag, den 13. September, kam es gegen 23:15 Uhr auf dem Festgelände des Hahnstätter Marktes zu einem Körperverletzungsdelikt zum Nachteil eines 18-jährigen Mannes aus der Gemeinde Hohenstein. Der Geschädigte wurde seiner Aussage nach von drei ihm unbekannten Männern bis zur zeitweisen Bewusstlosigkeit zusammengeschlagen. Er wurde durch den Rettungsdienst erstversorgt und für weitere Untersuchungen in ein Krankenhaus gebracht. Der Vorfall wurde der Polizei erst am Folgetag gemeldet. Die Polizeiinspektion Diez sucht nun nach Zeugen, die Angaben zu den Tätern und zum Tatgeschehen machen können.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Diez

Telefon: 06432-6010

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

