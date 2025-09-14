Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfallflucht in Montabaur - Zeugen gesucht

Montabaur (ots)

Am Sonntag, den 14.09.2025, ereignete sich zwischen 09:30 Uhr und 11:00 Uhr auf dem Parkplatz der Mühlenbäckerei in Montabaur, in der Straße Allmannshausen, eine Verkehrsunfallflucht. Der bislang flüchtige Fahrzeugführer beschädigte vermutlich beim Ein-oder Ausparken einen vorwärts in einer Parklücke eingeparkten grauen VW Sharan und entfernte sich anschließend von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Bei dem flüchtenden PKW handelt es sich vermutlich um einen weißen Tesla. Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise, insbesondere zu dem in Rede stehendem flüchtigen weißen PKW, der PI Montabaur unter der Tel.: 02602-9226-0 zu melden.

