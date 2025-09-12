POL-PDMT: Dreisbach - Verkehrsunfall mit Verletzten

Arnshöfen (ots) - Arnshöfen. Am Mittwoch, dem 10.09.2025, gegen 19:30 Uhr, ereignete sich auf der B8 zwischen Arnshöfen und dem Hahner Stock (B255) ein Verkehrsunfall. Ein PKW Skoda setzte auf der vorgenannten Strecke zum Überholen eines schwarzen Toyota mit ukrainischem Kennzeichen an. Als der PKW auf gleicher Höhe war, drängte der Toyota den Skoda von der Fahrbahn ab, so dass dieser gegen einen Leitpfosten stieß. Am Skoda entstand Sachschaden. Der Toyota entfernte ...

