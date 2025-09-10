PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfallflucht

Arnshöfen (ots)

Arnshöfen. Am Mittwoch, dem 10.09.2025, gegen 19:30 Uhr, ereignete sich auf der B8 zwischen Arnshöfen und dem Hahner Stock (B255) ein Verkehrsunfall. Ein PKW Skoda setzte auf der vorgenannten Strecke zum Überholen eines schwarzen Toyota mit ukrainischem Kennzeichen an. Als der PKW auf gleicher Höhe war, drängte der Toyota den Skoda von der Fahrbahn ab, so dass dieser gegen einen Leitpfosten stieß. Am Skoda entstand Sachschaden. Der Toyota entfernte sich über die B255 in Fahrtrichtung Montabaur. Bei dem Toyota soll es sich um einen Geländewagen (eventuell Land Cruiser) mit komplett getönten Scheiben gehandelt haben. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Westerburg (02663 98050 oder piwesterburg.wache@polizei.rlp.de) entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Westerburg

Telefon: 02663-9805-0
piwesterburg.wache@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

