Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Presseerstmeldung Vollbrand eines Landwirtschaftlichen Anwesen in Oberhaid

Oberhaid (ots)

Zurzeit kommt es im Bereich Oberhaid zu einem größeren Einsatz der Feuerwehr wegen eines im Vollbrand stehenden Landwirtschaftlichen Anwesens. Die Strecke zwischen den Ortschaften Mogendorf und Oberhaid (L313) ist für die Dauer der Löscharbeiten voll gesperrt.

Aktuell bittet wir von Nachfragen zur Brandursache abzusehen, es wird nachberichtet.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Montabaur
Polizeiwache Höhr-Grenzhausen
Bengel, PHK
Telefon: 02624-94020

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

