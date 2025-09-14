Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Versuchter Einbruch in Kneipe in Bad Marienberg

56470 Bad Marienberg (ots)

Am 13.09.2025 gegen 03:10 Uhr kam es in Bad Marienberg, Bismarckstraße / Karlstraße, zu einem versuchten Einbruch in eine Kneipe. Durch den bisher unbekannte Täter wurde versucht, die Tür gewaltsam zu öffnen. Dies scheiterte offenbar an der verbauten Sicherheitstechnik. Die Alarmanlage wurde ausgelöst.

Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Hachenburg zu melden.

