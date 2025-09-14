PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Montabaur mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Versuchter Einbruch in Kneipe in Bad Marienberg

56470 Bad Marienberg (ots)

Am 13.09.2025 gegen 03:10 Uhr kam es in Bad Marienberg, Bismarckstraße / Karlstraße, zu einem versuchten Einbruch in eine Kneipe. Durch den bisher unbekannte Täter wurde versucht, die Tür gewaltsam zu öffnen. Dies scheiterte offenbar an der verbauten Sicherheitstechnik. Die Alarmanlage wurde ausgelöst.

Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Hachenburg zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Montabaur
Polizeiinspektion Hachenburg

Telefon 02662/9558-0

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Montabaur mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Montabaur
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Montabaur
Alle Meldungen Alle
  • 12.09.2025 – 08:16

    POL-PDMT: Dreisbach - Verkehrsunfall mit Verletzten

    Dreisbach (ots) - Am Donnerstag, dem 11.09.2025 befuhr eine 20 jährige Pkw-Fahrerin, um 22:15 Uhr, die K 65 aus Richtung Stockum-Püschen kommend in Fahrtrichtung Neuhochstein. Hierbei beachtete sie an der Kreuzung zur L 294 nicht den bevorrechtigten 48-jährigen Pkw-Fahrer. Beide Verkehrsteilnehmer wurden zur Untersuchung in Krankenhäuser eingeliefert. Durch die freiwillige Feuerwehr wurden austretende Betriebsstoffe ...

    mehr
  • 11.09.2025 – 21:37

    POL-PDMT: Verkehrsunfallflucht auf einem Parkplatz in Hachenburg - Zeugen gesucht!

    Hachenburg (ots) - Am 11.09.2025 ereignete sich zwischen 10:30 Uhr und 15:40 Uhr auf dem Parkplatz der Rehamed-Filiale in der Saynstraße in Hachenburg ein Verkehrsunfall mit Sachschaden. Hierbei wurde ein geparkter, grauer Opel Vivaro auf der Beifahrerseite beschädigt. Vermutlich stieß der Unfallverursacher beim Ein- oder Ausparken gegen diesen und entfernte sich ...

    mehr
  • 11.09.2025 – 11:52

    POL-PDMT: Presseerstmeldung Vollbrand eines Landwirtschaftlichen Anwesen in Oberhaid

    Oberhaid (ots) - Zurzeit kommt es im Bereich Oberhaid zu einem größeren Einsatz der Feuerwehr wegen eines im Vollbrand stehenden Landwirtschaftlichen Anwesens. Die Strecke zwischen den Ortschaften Mogendorf und Oberhaid (L313) ist für die Dauer der Löscharbeiten voll gesperrt. Aktuell bittet wir von Nachfragen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren