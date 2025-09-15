PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Gefährdung im Straßenverkehr - Suche nach Geschädigten und Zeugen!

Nomborn (ots)

Am Abend des 14.09.2025, gegen 17:50 Uhr befuhr der Fahrer eines schwarzen Seat Ibiza mit Westerwälder Kennzeichen die K162 von Nentershausen kommend in Fahrtrichtung Nomborn. Hierbei soll es laut Zeugenaussagen zur Gefährdung eines entgegenkommenden Verkehrsteilnehmers gekommen sein. Der Fzg-Führer habe mit dem Seat deutlich die Mittellinie überfahren und sei in den Gegenverkehr geraten. Ein weißer Sprinter - Kennzeichen unbekannt-, welcher die Gegenfahrbahn befuhr, habe stark nach rechts ausweichen müssen, um einen Unfall zu verhindern. Der Fahrer des Sprinters habe durch Hupen auf die gefährliche Situation aufmerksam gemacht. Die Polizei bittet den Fahrer des weißen Sprinters, ebenso wie weitere Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Fahrverhalten des Seat-Fahrers geben können, sich bei der Polizeiinspektion in Montabaur zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Montabaur
M. Brandscheidt, PHK'in
Telefon: 02602-9226-0

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

