POL-MA: Ketsch/Rhein-Neckar-Kreis/BAB6: Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen

Nußloch/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Am Mittwochabend wurde in eine Doppelhaushälfte in Nußloch eingebrochen. In der Zeit zwischen 17.00 Uhr und 18.45 Uhr hebelten Unbekannte zunächst das Küchenfenster des Hauses in der Nadlerstraße auf und drangen in Hausinnere ein. Hier durchsuchten die Eindringlinge Schränke ...

mehr