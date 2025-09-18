PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Montabaur mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Diebstahl von mehreren Baumaschinen aus einem Fahrzeug - Zeugen gesucht!

Lochum (ots)

Zwischen dem 17.09.2025 gegen 20 Uhr und dem 18.09.2025 gegen 06 Uhr kam es im Bergweg in Lochum zu einem besonders schweren Fall des Diebstahls. Hierbei wurde an einem Pritschenfahrzeug die Plane mutwillig aufgeschlitzt und anschließend sechs Baumaschinen von der Ladefläche entwendet. Der entstandene Schaden beläuft sich im mittleren vierstelligen Bereich. Die Polizei Hachenburg bittet mögliche Zeugen sich unter der Telefonnummer 02662/95580 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hachenburg
Tel.: 02662-95580

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Montabaur mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Montabaur
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Montabaur
Alle Meldungen Alle
  • 17.09.2025 – 20:23

    POL-PDMT: Verkehrsunfall - umgekippter Lastkraftwagen

    Hübingen (ots) - Am Mittwoch, den 17.09.2025, gegen ca. 14:12 Uhr ereignete sich auf der Baustelle Hübingen, Oberm Görgengarten ein Unfall mit einem schuttabladenden Lkw. Der Fahrer des Lkw befuhr das Baustellengelände und positionierte das Fahrzeug rückwärts an der vorgesehenen Abladestelle. Diese wies ein seitliches Gefälle auf, welches auf den ersten Blick nur schwer erkennbar war. Beim Hochfahren der Kippmulde ...

    mehr
  • 17.09.2025 – 13:34

    POL-PDMT: Diebstähle aus Kraftfahrzeugen

    Astert (ots) - In der Zeit vom 15.09.2025 bis zum 17.09.2025 kam es in der Ortslage Astert zu insgesamt 3 Diebstählen aus Kraftfahrzeugen. Es bestehen Hinweise auf eine bislang unbekannte Person, die frühmorgens zu Fuß in dem Ort unterwegs war und an mehreren Fahrzeugen versuchte die Türen zu öffnen. Ihre Polizei in Hachenburg rät: Um sich und Ihre Wertsachen bestmöglich vor Diebstahl zu schützen und Gelegenheiten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren