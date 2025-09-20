PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDMT: Erneutes Auslegen von Reißzwecken auf Radweg - Zeugen gesucht!

Montabaur (ots)

Am 20.09.2025 wurde die Polizeiinspektion Montabaur über eine Vielzahl ausgelegter Reiszwecken auf dem parallel zur K168 verlaufenden Radweg informiert. Durch die Reiszwecken wurden die Reifen eines Radfahrers beschädigt.

Bereits am 07.09.2025 wurde ein gleichgelagerter Vorfall an derselben Örtlichkeit bei der Polizeiinspektion Montabaur angezeigt.

Weitere Geschädigte oder Zeugen, die Hinweise zu Verantwortlichen geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Montabaur in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Montabaur
Polizeiinspektion Montabaur

Telefon: 02602-9226-0
E-Mail: pimontabaur@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

