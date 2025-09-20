PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Brand eines Traktors

Wahlrod (ots)

Am Samstag, 20.09.2025, gg. 17:50 Uhr, kam es zum Einsatz der Feuerwehr Wahlrod anlässlich des Brandes eines Traktors. Der Traktor war beim Befahren der innerörtlichen Rheinstraße in Brand geraten. Wie die Ermittlungen vor Ort ergaben, war es durch einen technischen Defekt, vermutlich an der Verkabelung unterhalb der Fahrerkabine zum Brandausbruch gekommen. Das Feuer konnte durch die Wehrleute abgelöscht werden, zur Verletzung von Personen war es nicht gekommen. Der an dem Ackerschlepper entstandene Sachschaden wurde auf eine vierstellige Summe beziffert. Im Einsatz waren 20 Wehrleute der Löschzüge Wahlrod und Hachenburg.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Montabaur

Telefon: 02602-9226-0

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

