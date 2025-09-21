PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Gem. Schweighausen - Schwerer Verkehrsunfall auf der L332 zwischen Schweighausen und Nassau

Gem. Schweighausen, L332 (ots)

Am Abend des 21.09.2025 gegen 17.00 Uhr kam es auf der L332 zwischen Schweighausen und Nassau zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 18-jährige Fahrzeugführer aus dem Rhein-Lahn-Kreis befuhr die L332 aus Richtung Schweighausen kommend in Fahrtrichtung Nassau. Im Verlauf einer Rechtskurve kam er, vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit bei regennasser Fahrbahn, nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort überschlug sich das Fahrzeug mehrfach und blieb im dortigen Graben abseits der Fahrbahn zwischen mehreren Bäumen liegen. Der Fahrzeugführer wurde im Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die FFW befreit werden. Er wurde bei dem Unfall nach ersten Einschätzungen schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt. Er wurde im Anschluss mit dem Hubschrauber ins KH geflogen. Das Fahrzeug wurde bei dem Unfall total beschädigt und musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Hierfür musste die Fahrbahn teilweise komplett gesperrt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Montabaur
Polizeiinspektion Bad Ems
Busch, PHK

Telefon: 026039700

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeidirektion Montabaur
