POL-PDTR: Totes Kaninchen

Rötsweiler-Nockenthal (ots) - In der Nacht von Freitag, den 31.01.25, auf Samstag, den 01.02.25, kam es in der Ortslage Rötsweiler-Nockenthal zu mehreren Diebstahlen aus abgestellten Fahrzeugen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Birkenfeld in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Trier Telefon: 06782/991-0 ...

