PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Montabaur mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Raub auf Spielothek

Nassau (ots)

Am späten Sonntagabend (21.09.2025), gegen 23:00 Uhr, kam es zu einem Raubüberfall auf die in der Kirchstraße in Nassau gelegene Spielothek. Kurz vor Schließung der Spielhalle betraten zwei maskierte Männer die Räumlichkeiten und zwangen zunächst die allein anwesende Angestellte, die Kasse zu öffnen. Daraus entwendeten sie eine Bargeldsumme im vierstelligen Bereich. Anschließend sperrten sie die Mitarbeiterin in der Toilette der Spielothek ein. Diese konnte erst einige Stunden später entdeckt und befreit werden, nachdem die besorgte Inhaberin der Spielhalle die Polizei informiert und um Überprüfung der Örtlichkeit gebeten hatte. Die Täter flüchteten fußläufig in unbekannte Richtung. Hinweise auf ein mitgeführtes Fluchtfahrzeug liegen bisher nicht vor.

Die Täter trugen Sturmhauben mit Sehschlitzen und Handschuhe. Sie können wie folgt beschrieben werden: Täter 1: männlich, ca. 1.90 m, schlank, schwarz gekleidet Täter 2: männlich, ca. 1.65 m, gekrümmte Haltung, Buckel, humpelnder Gang, blaue Augen, Tattoo um das linke Auge, schwarz gekleidet

Die Polizei sucht nun nach Zeugen dieser Straftat. Wer hat möglicherweise zur tatrelevanten Zeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nähe der Spielothek beobachtet? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Montabaur oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Montabaur

Telefon: 02602-9226-0

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Montabaur mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Montabaur
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Montabaur
Alle Meldungen Alle
  • 22.09.2025 – 15:46

    POL-PDMT: Dörsdorf. Werkzeuge aus Fahrzeugen entwendet

    Dörsdorf (ots) - In der Nacht von Donnerstag, 18. September, auf Freitag, 19. September, entwendeten einer oder mehrere Unbekannte aus zwei Fahrzeuge in den Straßen "Neue Schule" und "Am Ackerbach" mehrere Werkzeuge und Arbeitsgeräte. An den Fahrzeugen konnten keine Aufbruchspuren entdeckt werden. Es muss davon ausgegangen werden, dass die Fahrzeuge unverschlossen waren oder die Schließtechnik mit entsprechenden ...

    mehr
  • 20.09.2025 – 21:51

    POL-PDMT: Brand eines Traktors

    Wahlrod (ots) - Am Samstag, 20.09.2025, gg. 17:50 Uhr, kam es zum Einsatz der Feuerwehr Wahlrod anlässlich des Brandes eines Traktors. Der Traktor war beim Befahren der innerörtlichen Rheinstraße in Brand geraten. Wie die Ermittlungen vor Ort ergaben, war es durch einen technischen Defekt, vermutlich an der Verkabelung unterhalb der Fahrerkabine zum Brandausbruch gekommen. Das Feuer konnte durch die Wehrleute abgelöscht werden, zur Verletzung von Personen war es nicht ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren