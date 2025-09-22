Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Raub auf Spielothek

Nassau (ots)

Am späten Sonntagabend (21.09.2025), gegen 23:00 Uhr, kam es zu einem Raubüberfall auf die in der Kirchstraße in Nassau gelegene Spielothek. Kurz vor Schließung der Spielhalle betraten zwei maskierte Männer die Räumlichkeiten und zwangen zunächst die allein anwesende Angestellte, die Kasse zu öffnen. Daraus entwendeten sie eine Bargeldsumme im vierstelligen Bereich. Anschließend sperrten sie die Mitarbeiterin in der Toilette der Spielothek ein. Diese konnte erst einige Stunden später entdeckt und befreit werden, nachdem die besorgte Inhaberin der Spielhalle die Polizei informiert und um Überprüfung der Örtlichkeit gebeten hatte. Die Täter flüchteten fußläufig in unbekannte Richtung. Hinweise auf ein mitgeführtes Fluchtfahrzeug liegen bisher nicht vor.

Die Täter trugen Sturmhauben mit Sehschlitzen und Handschuhe. Sie können wie folgt beschrieben werden: Täter 1: männlich, ca. 1.90 m, schlank, schwarz gekleidet Täter 2: männlich, ca. 1.65 m, gekrümmte Haltung, Buckel, humpelnder Gang, blaue Augen, Tattoo um das linke Auge, schwarz gekleidet

Die Polizei sucht nun nach Zeugen dieser Straftat. Wer hat möglicherweise zur tatrelevanten Zeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nähe der Spielothek beobachtet? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Montabaur oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

