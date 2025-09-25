PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbruch in Büro - Polizei sucht Zeugen!

Menteroda (ots)

Auf das Büro einer Wohnungsbaugesellschaft in der Straße des Friedens hatten es bislang unbekannte Täter im Zeitraum von Dienstag, 17.30 Uhr, bis Donnerstag, 9 Uhr, abgesehen. Die Einbrecher verschafften sich über eine Balkontür gewaltsam Zutritt zum Gebäudeinneren und entwendeten Bargeld im dreistelligen Bereich und Zahlkarten.

Die Polizisten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des besonders schweren Diebstahls ein und sicherten Spuren. Wer Hinweise zur Tat oder Täterschaft geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Mühlhausen unter der Tel. 03601/4510 zu melden.

Aktenzeichen: 0250923

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

