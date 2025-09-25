Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbruch in Büro - Polizei sucht Zeugen!

Menteroda (ots)

Auf das Büro einer Wohnungsbaugesellschaft in der Straße des Friedens hatten es bislang unbekannte Täter im Zeitraum von Dienstag, 17.30 Uhr, bis Donnerstag, 9 Uhr, abgesehen. Die Einbrecher verschafften sich über eine Balkontür gewaltsam Zutritt zum Gebäudeinneren und entwendeten Bargeld im dreistelligen Bereich und Zahlkarten.

Die Polizisten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des besonders schweren Diebstahls ein und sicherten Spuren. Wer Hinweise zur Tat oder Täterschaft geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Mühlhausen unter der Tel. 03601/4510 zu melden.

Aktenzeichen: 0250923

