Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Polizeibericht 214/25 der Kreispolizeibehörde Heinsberg vom 02.08.2025

Kreis Heinsberg (ots)

Straftaten

Heinsberg - Diebstahl eines Kraftrads

Unbekannte Täter entwendeten in der Zeit vom 30.07.2025, 21:00 Uhr bis zum 01.08.2025, 18:00 Uhr ein Kraftrad der Marke Honda. Dieses befand sich in einer nicht verschlossenen Garage in der Schweriner Straße.

Heinsberg - Diebstahl und versuchter Diebstahl von Kraftfahrzeugen

Unbekannte Täter entwendeten zwischen dem 31.07.2025, 20:00 Uhr und dem 01.08.2025, 08:30 Uhr einen Ford Kuga an der Oppelner Straße. Dieser war vor einem Wohnhaus am Fahrbahnrand abgestellt. Ein weiterer Ford Kuga wurde am 01.08.2025 im Zeitraum zwischen 00:00 Uhr und 07:30 Uhr versucht zu entwenden, was den unbekannten Tätern jedoch nicht gelang. Bei der Tat wurde das Fahrzeug beschädigt. Die Kriminalpolizei erschien vor Ort und sicherte Spuren.

Wassenberg - Diebstahl eines Kraftrads

Ein Geschädigter inserierte ein Kraftrad der Marke Honda über eine Internetplattform. Ein unbekannter Täter gab sich als Interessent aus und erschien am 01.08.2025 um 17:30 Uhr an der Feierabendstraße. Er gab an vor dem Kauf eine Überprüfung des Zustands durchführen zu wollen und entfernte sich mit dem Kraftrad in unbekannte Richtung.

Die Polizei sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den oben genannten Sachverhalten geben können. Zuständig ist in diesen Fällen die Kriminalpolizei der Kreispolizeibehörde Heinsberg unter der Telefonnummer 02452 920 0. Sie haben auch die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis

Verkehrsunfälle

Gangelt - Stahe, Verkehrsunfall mit schwer verletztem Radfahrer

Am 01.08.2025 um 19:30 Uhr kam es auf der Straße "Bundesstraße" zu einem Zusammenstoß zwischen einem PKW und einem Fahrrad. Der 14-jährige Radfahrer kollidierte mit dem Pkw, stürzte zu Boden und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Er wurde einem Krankenhaus zur stationären Behandlung zugeführt. Die Polizei nahm den Verkehrsunfall auf und sicherte Spuren an den Fahrzeugen und auf der Fahrbahn.

i.A.

Busch, PHK

