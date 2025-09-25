PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Sondershausen (ots)

Nach Zeugen einer Verkehrsunfallflucht die sich am Mittwoch, den 17. September, ereignete suchen die Beamten der Polizeiinspektion Kyffhäuser. Zwischen 08.30 Uhr und 17.25 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer einen abgeparkten Pkw auf einem Parkplatz in der Ferdinand-Schlufter-Straße. Bei dem Fahrzeug des Geschädigten handelt es sich um einen weißen Geländewagen des Herstellers Opel. Das Fahrzeug des Unfallverursachers hinterließ rote Lackspuren an der Karosserie. Der Verursacher entfernte sich entgegen seiner Pflichten von der Unfallstelle.

Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort ein. Wer Hinweise zum Unfall, dem Fahrer oder dessen Fahrzeug geben kann, wird gebeten, sich unter der Tel. 0361/5743 65 100 bei der Polizei zu melden.

Aktenzeichen: 0243812

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

