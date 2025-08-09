Feuerwehr Minden

FW Minden: Schwerer Verkehrsunfall zwischen zwei PKW

Minden (ots)

Der Rettungsdienst sowie die Feuerwehr Minden wurden gegen 16:30 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall im Ortsteil Kutenhausen alarmiert. Zwei PKW waren im Kreuzungsbereich Petershäger Weg / Feldweg miteinander kollidiert. Während ein Fahrer leicht verletzt wurde musste der Fahrer des zweiten PKW durch die Feuerwehr befreit und durch den Rettungsdienst versorgt werden. Aufgrund der ersten Meldung war neben dem Rettungsdienst die Berufsfeuerwehr direkt zur Unterstützung mit alarmiert worden. Auf der Anfahrt meldete die Leitstelle, dass eine Perosn eingeklemmt sei. Daraufhin wurde eine Nachalarmierung veranlasst und Kräfte der freiwilligen Feuerwehr sowie weitere Kräfte des Rettungsdienstes hinzugezogen. Glücklicherweise war der Fahrer nicht schwer eingeklemmt und konnte so schnell dem Rettungsdienst zur weiteren Behandlung übergeben werden. Der Fahrer wurde ins Klnikum Minden gebracht. Bei diesem Einsatz eingesetzt waren Kräfte des Rettungsdienstes der Stadt Minden sowie Kräfte der Feuerwehr Minden mit den Einheiten Kutenhausen und der Berufsfeuerwehr.

Original-Content von: Feuerwehr Minden, übermittelt durch news aktuell