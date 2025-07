Feuerwehr Minden

FW Minden: Brand einer landwirtschaftlichen Erntemaschine endete glimpflich

Minden (ots)

Die Feuerwehr Minden wurde am 02.07.2025 um 12:00 Uhr durch die Leitstelle des Kreises Minden-Lübbecke zu einem größeren Flächenbrand im Bereich Kerkenweg alarmiert. Durch das vorbildliche und umsichtige Handeln der Landwirte vor Ort wurde ein größerer Brand auf dem Feld verhindert. Die Landwirte fuhren den brennenden Mähdrescher auf einen nahe gelegenen Feldfeld und begannen sofort mit Feuerlöschern den Brand zu löschen. Zudem wurde das in Brand geratene Feld mit einem Mulscher bearbeitet, sodass sich das Feuer nicht weiter ausbreitete. Die Feuerwehr führte lediglich noch Nachlöscharbeiten auf dem Feld und an der Erntemaschine durch. Im Einsatz waren die Freiwillige Feuerwehr mit den Eihnheiten Kutenhausen, Todtenhausen, Hahlen und Leten, sowie die Berufsfeuerwehr.

