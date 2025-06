FW Minden: PKW-Brand nach Verkehrsunfall, Stromverteilerkasten schwer beschädigt

Minden (ots) - Die Feuerwehr Minden wurde am frühen Sonntagnachmittag zu einem Feuer alarmiert. In einem leerstehendem Gebäude brannte im Kellergeschoß Unrat. Der Kellerbereich war auf der Rückseite des Gebäudes ebenerdig zu erreichen. Dadurch konnte schnell eine erste Brandbekämpfung eingeleitet und eine Ausbreitung verhindert werden. In der Folge wurden durch ehrenamtliche Kräfte weitere Löschmaßnahmen ...

