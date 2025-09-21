Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Körperverletzungsdelikt während Kirmesbesuch - Zeugenaufruf

Ockenheim (ots)

Im Rahmen der Ockenheimer Kirmes kam es am Freitag, den 19.09.2025, gegen 22:30 Uhr, abseits des Festplatzes im Bereich der Bahnhofstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung unter mehreren männlichen Personen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurden ein 21-Jähriger und ein 26-Jähriger offenbar grundlos durch eine bislang unbekannte mehrköpfige Personengruppe körperlich angegangen und durch Schläge und Tritte leicht verletzt. Der 26-Jährige wurde im Nachgang zur weiteren medizinischen Untersuchung durch den hinzugezogenen Rettungsdienst in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Die Tatverdächtigen konnten nicht mehr angetroffen werden. Ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung wurde eingeleitet. Zeugen die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Ingelheim zu melden.

