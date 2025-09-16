POL-PIING: Präventionsveranstaltung der Polizei in Kooperation mit dem Zeitensprung Zaubertheater in Ingelheim
Ingelheim (ots)
Am Dienstag, den 23. September 2025, findet in der Zeit von 14:00 bis 16:00 Uhr im Zeitensprung Zaubertheater in Ingelheim eine offene Informations- und Präventionsveranstaltung zu aktuellen Betrugsphänomenen statt. Neben einer Zaubervorführung zu den Themen "Taschendiebstahl" und "Hütchenspiel" stehen Mitarbeitende der örtlichen Polizeidienststelle und des Beratungszentrums für Fragen zu aktuellen Betrugsphänomenen zur Verfügung. Das Zaubertheater sorgt für das leibliche Wohl und stellt die Räumlichkeiten für den offenen Austausch zur Verfügung.
