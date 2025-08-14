PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Ingelheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Hoher Sachschaden nach Verkehrsunfallflucht in der Albrecht-Dürer-Straße in unmittelbarer Nähe zur IGS

Ingelheim (ots)

Am Donnerstag, den 14.08.2025, kam es in der Albrecht-Dürer-Straße, in der Nähe der Integrierten Gesamtschule Ingelheim (IGS), zu einer Verkehrsunfallflucht. Nach bisherigem Ermittlungsstand wurde in der Zeit zwischen 05:00 Uhr und 16:45 Uhr ein ordnungsgemäß geparkter Pkw durch ein vorbeifahrendes Fahrzeug beschädigt. Auch der Zeitraum in der Nacht zuvor (Mittwoch, 13.08.2025, auf Donnerstag, 14.08.2025) kann als Tatzeit nicht ausgeschlossen werden.

Durch den Zusammenstoß entstand ein nicht unerheblicher Sachschaden im hohen vierstelligen Eurobereich. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern oder die erforderlichen Feststellungen zu ermöglichen.

Die Polizei Ingelheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang oder zu einem möglichen Tatfahrzeug geben können, sich unter der Telefonnummer 06132-6551-0 oder per E-Mail an piingelheim@polizei.rlp.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Ingelheim

Telefon: 06132 6551-0
E-Mail: piingelheim@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/78Y1W94

Original-Content von: Polizeiinspektion Ingelheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Ingelheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Ingelheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Ingelheim
Alle Meldungen Alle
  • 03.08.2025 – 09:15

    POL-PIING: Zechbetrug nach Pizzeriabesuch

    Ingelheim (ots) - Der 35-jährige, spätere Beschuldigte begibt sich am Freitagabend, den 01.08.2025 gegen 20:00 Uhr in eine Ingelheimer Pizzeria und bestellt Speisen im Wert von rund 20EUR. Als ihm diese serviert werden sollen, hat er das Lokal bereits verlassen und erscheint erst rund eine Stunde später wieder um seine vergessene Tasche abzuholen. Als die Herausgabe derselben an die Zahlung der nicht verspeisten Pizza ...

    mehr
  • 27.07.2025 – 09:07

    POL-PIING: In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es bei einem Einsatz des Rettungsdienstes in Ingelheim zu einem Vorfall, bei dem zwei Notfallsanitäter verletzt wurden.

    Ingelheim (ots) - Eine 20-jährige Frau aus Ingelheim wurde aufgrund eines medizinischen Notfalls an der Ingelheimer Mole im Rettungswagen untersucht. Während der Behandlung auf der Trage zeigte sie jedoch ein äußerst aggressives Verhalten gegenüber den vier Mitarbeitern des Rettungsdienstes. Hierbei soll die ...

    mehr
  • 16.07.2025 – 16:23

    POL-PIING: Erneuter Unfall in der Mainzer Straße - Fahrer war alkoholisiert

    Ingelheim (ots) - In der Nacht des 16.07.2025 ereignete sich um 01:00 Uhr ein Unfall in der Mainzer Straße in Höhe der Einmündung Steingasse. Der Unfallverursacher befuhr die Mainzer Straße entgegen der Einbahnstraße und kam in Höhe der Einmündung Steingasse von der Fahrbahn ab. Er überfuhr den Bordstein und kollidierte auf dem Gehweg mit einem Verkehrszeichen, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren