Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Hoher Sachschaden nach Verkehrsunfallflucht in der Albrecht-Dürer-Straße in unmittelbarer Nähe zur IGS

Ingelheim (ots)

Am Donnerstag, den 14.08.2025, kam es in der Albrecht-Dürer-Straße, in der Nähe der Integrierten Gesamtschule Ingelheim (IGS), zu einer Verkehrsunfallflucht. Nach bisherigem Ermittlungsstand wurde in der Zeit zwischen 05:00 Uhr und 16:45 Uhr ein ordnungsgemäß geparkter Pkw durch ein vorbeifahrendes Fahrzeug beschädigt. Auch der Zeitraum in der Nacht zuvor (Mittwoch, 13.08.2025, auf Donnerstag, 14.08.2025) kann als Tatzeit nicht ausgeschlossen werden.

Durch den Zusammenstoß entstand ein nicht unerheblicher Sachschaden im hohen vierstelligen Eurobereich. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern oder die erforderlichen Feststellungen zu ermöglichen.

Die Polizei Ingelheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang oder zu einem möglichen Tatfahrzeug geben können, sich unter der Telefonnummer 06132-6551-0 oder per E-Mail an piingelheim@polizei.rlp.de zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ingelheim, übermittelt durch news aktuell