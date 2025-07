Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es bei einem Einsatz des Rettungsdienstes in Ingelheim zu einem Vorfall, bei dem zwei Notfallsanitäter verletzt wurden.

Ingelheim (ots)

Eine 20-jährige Frau aus Ingelheim wurde aufgrund eines medizinischen Notfalls an der Ingelheimer Mole im Rettungswagen untersucht. Während der Behandlung auf der Trage zeigte sie jedoch ein äußerst aggressives Verhalten gegenüber den vier Mitarbeitern des Rettungsdienstes. Hierbei soll die alkoholisierte Frau einen Notfallsanitäter so fest gegen den Brustkorb getreten haben, dass er dadurch mit dem Kopf anschlug und eine Platzwunde erlitt. Sein Kollege trug Schürfwunden davon. Die Verantwortliche wurde in Begleitung der Polizei in ein Krankenhaus gebracht und dort medizinisch versorgt. Die Beschuldigte ist der Polizei aus einer Vielzahl von Einsätzen bekannt und muss sich nun wegen Körperverletzung verantworten.

