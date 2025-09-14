PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Ingelheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Sachbeschädigung in Ingelheimer Innenstadt

Ingelheim (ots)

Am 13.09.2025 gegen 21:45 Uhr meldeten sowohl die City-Streife der Stadt Ingelheim als auch mehrere Anrufer über Notruf, dass aktuell Jugendliche am Fridtjof-Nansen-Platz randalieren würden. Unter anderem würden sie einen dort abgestellten Motorroller unter Nutzung eines Schlagstockes beschädigen.

Aufgrund von präzisen Personenbeschreibungen konnte die Polizei eine Personengruppe auf einer Kerb in Ingelheim antreffen und einer Kontrolle unterziehen. Gegen einen 19-Jährigen Heranwachsenden wurde ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung an Kraftfahrzeugen eingeleitet. Zudem konnte im Rahmen der Personenkontrolle ein Teleskopschlagstock aufgefunden und sichergestellt werden.

Aufgrund des gezeigten aggressiven Verhaltens wurde der Personengruppe ein Platzverweis für die Ingelheimer Kerb ausgesprochen. Da sich drei der betroffenen Personen weigerten diesem Folge zu leisten, mussten sie zwecks Durchsetzung des Platzverweises in Gewahrsam genommen werden. Im Rahmen dessen leistete der bereits beschuldigte 19-Jährige Widerstand, ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Ingelheim

Telefon: 06132 6551-0
E-Mail: piingelheim@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/78Y1W94

Original-Content von: Polizeiinspektion Ingelheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Ingelheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Ingelheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Ingelheim
Alle Meldungen Alle
  • 13.09.2025 – 20:29

    POL-PIING: Verkehrsunfall mit schwerverletzten Kradfahrer und leichtverletzter Sozia

    Ingelheim (ots) - Am 13.09.2025 um 16.00 Uhr ereignete auf der Landstraße 428 zwischen Schwabenheim und Groß-Winternheim ein Verkehrsunfall zwischen einem Traktor und einem Kradfahrer. Ein 38jährige Erntehelfer befährt mit einem Traktor 25 km/h mit zulassungsfreiem Anhänger die Landstraße 428 von Schwabenheim kommend in Richtung Groß-Winternheim. Ein 17jähriger ...

    mehr
  • 03.08.2025 – 09:15

    POL-PIING: Zechbetrug nach Pizzeriabesuch

    Ingelheim (ots) - Der 35-jährige, spätere Beschuldigte begibt sich am Freitagabend, den 01.08.2025 gegen 20:00 Uhr in eine Ingelheimer Pizzeria und bestellt Speisen im Wert von rund 20EUR. Als ihm diese serviert werden sollen, hat er das Lokal bereits verlassen und erscheint erst rund eine Stunde später wieder um seine vergessene Tasche abzuholen. Als die Herausgabe derselben an die Zahlung der nicht verspeisten Pizza ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren