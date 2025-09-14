Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Sachbeschädigung in Ingelheimer Innenstadt

Ingelheim (ots)

Am 13.09.2025 gegen 21:45 Uhr meldeten sowohl die City-Streife der Stadt Ingelheim als auch mehrere Anrufer über Notruf, dass aktuell Jugendliche am Fridtjof-Nansen-Platz randalieren würden. Unter anderem würden sie einen dort abgestellten Motorroller unter Nutzung eines Schlagstockes beschädigen.

Aufgrund von präzisen Personenbeschreibungen konnte die Polizei eine Personengruppe auf einer Kerb in Ingelheim antreffen und einer Kontrolle unterziehen. Gegen einen 19-Jährigen Heranwachsenden wurde ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung an Kraftfahrzeugen eingeleitet. Zudem konnte im Rahmen der Personenkontrolle ein Teleskopschlagstock aufgefunden und sichergestellt werden.

Aufgrund des gezeigten aggressiven Verhaltens wurde der Personengruppe ein Platzverweis für die Ingelheimer Kerb ausgesprochen. Da sich drei der betroffenen Personen weigerten diesem Folge zu leisten, mussten sie zwecks Durchsetzung des Platzverweises in Gewahrsam genommen werden. Im Rahmen dessen leistete der bereits beschuldigte 19-Jährige Widerstand, ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

