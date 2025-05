Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hinterzarten - B 31

Polizeipräsidium Freiburg) Polizei ermittelt nach gefährlichem Überholmanöver auf der B31 - Zeugen gesucht (25.05.2025)

Hinterzarten - B 31 (ots)

Das Polizeipräsidium Freiburg teilt mit: Am Sonntagnachmittag, 25.05.2025, kurz vor 17:00 Uhr, ereignete sich auf der B31 zwischen Freiburg und Donaueschingen ein gefährlicher Vorfall, bei dem eine Autofahrerin durch aggressives Fahrverhalten eines weiteren Verkehrsteilnehmers in eine gefährliche Situation geriet. Die Frau befuhr nach dem aktuellen Kenntnisstand die zweispurige B31 zwischen Freiburg und Donaueschingen auf dem linken Fahrstreifen, als sie auf Höhe von Hinterzarten von einem Fahrzeug bedrängt worden sein soll. Der zunächst unbekannte Autofahrer soll der Frau zunächst sehr dicht aufgefahren sein und den Wagen der Frau anschließend rechts überholt haben. Als der Unbekannte wieder auf den linken Fahrstreifen wechselte, musste die 52-jährige Autofahrerin laut eigenen Angaben eine Vollbremsung einleiten und nach links bis zur Fahrbahnbegrenzung ausweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Ob auch der Gegenverkehr hierdurch beeinträchtigt wurde, ist nicht bekannt. Im weiteren Verlauf soll der unbekannte Autofahrer in Höhe von Titisee weitere Verkehrsteilnehmende überholt und dabei die dort befindliche Sperrfläche überfahren haben. Die 52-Jährige verständigte die Polizei, welche einen 60 Jahre alten Mann mit dessen Fahrzeug auf der A98 auf dem Parkplatz «Nellenburg» anhalten und einer Kontrolle unterziehen konnte. Der Geschädigten war es zuvor gelungen, das Kennzeichen des Wagens an die Polizei zu übermitteln. Die Verkehrspolizei Mühlhausen-Ehingen (Tel.: 7733 9960-0) hat gegen den 60-Jährigen ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet und sucht nun Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder womöglich selbst durch das Fahrverhalten des Mannes gefährdet wurden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell