Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Verkehrsunfall mit schwerverletzten Kradfahrer und leichtverletzter Sozia

Ingelheim (ots)

Am 13.09.2025 um 16.00 Uhr ereignete auf der Landstraße 428 zwischen Schwabenheim und Groß-Winternheim ein Verkehrsunfall zwischen einem Traktor und einem Kradfahrer. Ein 38jährige Erntehelfer befährt mit einem Traktor 25 km/h mit zulassungsfreiem Anhänger die Landstraße 428 von Schwabenheim kommend in Richtung Groß-Winternheim. Ein 17jähriger aus Ingelheim befährt mit seinem Leichtkraftrad und seiner 16jährigen Sozia die Landstraße in gleicher Richtung. Aus bislang ungeklärten Gründen fährt der 17jährige auf den Anhänger auf. Dabei überschlägt sich das Leichtkraftrad, der 17jährige und die 16jährige Sozia werden dabei durch die Luft geschleudert. Der 17jährige erleidet durch den Aufprall schwerste aber nicht lebensgefährliche Verletzungen. Die 17jährige Sozia wird durch den Sturz leicht verletzt. Der 38jährige bleibt unverletzt. An dem Anhänger entsteht Sachschaden und am Leichtkraftrad Totalschaden. Zu Klärung der Unfallursache wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft ein Gutachter hinzugezogen. Die Unfallstelle musste für mehrere Stunden voll gesperrt werden.

