Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht in Ingelheim

Ingelheim (ots)

Am Freitag, den 19.09.2025, gegen 12:10 Uhr, befährt eine 49-jährige PKW-Fahrerin mit ihrem weißen Seat die Konrad-Adenauer-Straße in Ingelheim aus Richtung der Straße "Am Großmarkt" kommend in Fahrtrichtung der Max-Planck-Straße. Beim Ausfahren aus dem dortigen Kreisverkehr hält die Fahrzeugführerin verkehrsbedingt an, um einen Fußgänger passieren zu lassen. Hierbei fährt ihr ein bislang unbekannter Fahrer eines schwarzen PKW von hinten auf. Am Fahrzeug der 49-Jährigen entsteht dadurch ein geringfügiger Sachschaden. Der Unfallverursacher entfernt sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen die den Unfallhergang beobachtet haben, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Ingelheim zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ingelheim, übermittelt durch news aktuell