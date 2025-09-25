PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Audi-Fahrer schaute zu tief ins Glas

Bad Tennstedt (ots)

Gegen 23 Uhr stellten Beamte der Polizeistation Bad Langensalza in der Wagengasse einen Autofahrer fest, der augenscheinlich unter dem Einfluss von alkoholischen Getränken. Ein gerichtsverwertbarer Atemalkoholtest auf der Polizeidienststelle ergab einen Wert von 0,31 mg/l Alkohol, was einer Alkoholisierung von etwa 0,6 Promille entsprecht. Es wurde ein Ordnungswidrigkeitsverfahren aufgrund des Verstoßes gegen die 0,5-Promille-Grenze eingeleitet und die Weiterfahrt unterbunden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

