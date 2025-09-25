LPI-NDH: Audi-Fahrer schaute zu tief ins Glas

Buchhholz (ots) - Auf der Landstraße 1037 stellte Beamte des Inspektionsdienstes Nordhausen zwischen den Ortslagen Buchholz und Neustadt/Harz einen 57-Jährigen am Steuer eines Ford fest. Bei der Überprüfung der Fahrtüchtigkeit stellten die Beamten im Rahmen eines Atemalkoholtestes einen Wert von mehr als 1,2 Promille fest. Somit bestand der Verdacht der absoluten Fahruntüchtigkeit bei dem Mann, welche ab einem Wert bei 1,1 Promille gegeben ist. Es erfolgte eine ...

