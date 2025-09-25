Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Audi-Fahrer schaute zu tief ins Glas
Bad Tennstedt (ots)
Gegen 23 Uhr stellten Beamte der Polizeistation Bad Langensalza in der Wagengasse einen Autofahrer fest, der augenscheinlich unter dem Einfluss von alkoholischen Getränken. Ein gerichtsverwertbarer Atemalkoholtest auf der Polizeidienststelle ergab einen Wert von 0,31 mg/l Alkohol, was einer Alkoholisierung von etwa 0,6 Promille entsprecht. Es wurde ein Ordnungswidrigkeitsverfahren aufgrund des Verstoßes gegen die 0,5-Promille-Grenze eingeleitet und die Weiterfahrt unterbunden.
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell