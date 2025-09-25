PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Von der Fahrbahn abgekommen

Gerterode (ots)

Auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Vollenborn und Gerterode ereignete sich am Mittwochabend ein Verkehrsunfall, bei dem glücklicherweise keine Personen zu Schaden kamen. Nach Angaben des Fahrzeugführers kreuzte vor dem Volkswagen ein Fuchs die Fahrbahn. Bei dem Ausweichmanöver geriet das Fahrzeug an einen Hang und kippte zu Seite. Auf der Beifahrerseite kam das Fahrzeug zur Endlage. Zur Bergung des Volkswagen kam ein Abschleppdienst zum Einsatz.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 25.09.2025 – 12:31

    LPI-NDH: Starke Böen führen zu Windbruch

    Nordthüringen (ots) - In den zurückliegenden Stunden herrschte im Thüringer Norden eine eher windige Witterung. Aufgrund der noch immer voll in Vegetation stehenden Baumkronen kam er hier zu einigen Windbrüchen. So war am Mittwochabend die Landstraße 1074 zwischen Wüstheuterode und Vatterode betroffen. In den Morgenstunden des Donnerstags stürzte auf der Zufahrt zum Freizeitpark Possen ein Baum auf die Straße. ...

    mehr
  • 25.09.2025 – 12:30

    LPI-NDH: Vermehrter Wildwechsel - Polizei warnt vor Wildunfällen

    Kyffhäuserkreis (ots) - Am Mittwochabend hatten die Beamten der Polizeiinspektion Kyffhäuser ab 20 Uhr allerhand zu tun. In gerade einmal zwei Stunden galt es vier Wildunfälle an der Zahl aufzunehmen. Die Unfallorte erstreckten sich von Holzthaleben ganz im Westen des Landkreises bis nach Heldrungen im Osten. Personen wurden bei den Kollisionen, die allesamt mit Rehen stattfanden, nicht verletzt. Ein Tier musste ...

    mehr
  • 24.09.2025 – 17:56

    LPI-NDH: Kollision beim Rangieren - Beifahrer verletzt

    Großlohra (ots) - Bei einem Wendemanöver in der Friedrichsstraße kam es am Mittwochmorgen zu der Kollision eines Kastenwagens mit einer geparkten Großraumlimousine. Beide Mercedes-Fahrzeuge trugen hierbei Sachschäden davon. Der Beifahrer des Transporters wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Der Einsatz eines Rettungswagens vor Ort war aufgrund der Art der Verletzung nicht von Nöten. Beamte des Inspektionsdienstes ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren