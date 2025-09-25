Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Von der Fahrbahn abgekommen

Gerterode (ots)

Auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Vollenborn und Gerterode ereignete sich am Mittwochabend ein Verkehrsunfall, bei dem glücklicherweise keine Personen zu Schaden kamen. Nach Angaben des Fahrzeugführers kreuzte vor dem Volkswagen ein Fuchs die Fahrbahn. Bei dem Ausweichmanöver geriet das Fahrzeug an einen Hang und kippte zu Seite. Auf der Beifahrerseite kam das Fahrzeug zur Endlage. Zur Bergung des Volkswagen kam ein Abschleppdienst zum Einsatz.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell