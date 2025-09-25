PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Vermehrter Wildwechsel - Polizei warnt vor Wildunfällen

Kyffhäuserkreis (ots)

Am Mittwochabend hatten die Beamten der Polizeiinspektion Kyffhäuser ab 20 Uhr allerhand zu tun. In gerade einmal zwei Stunden galt es vier Wildunfälle an der Zahl aufzunehmen. Die Unfallorte erstreckten sich von Holzthaleben ganz im Westen des Landkreises bis nach Heldrungen im Osten. Personen wurden bei den Kollisionen, die allesamt mit Rehen stattfanden, nicht verletzt.

Ein Tier musste aufgrund der schweren Verletzungen mit der Dienstpistole vom Leid erlöst werden, zwei weitere Tiere erlagen den Verletzungen noch an der Unfallstelle.

Die Thüringer Polizei rät zu einer gesteigerten Achtsamkeit im Straßenverkehr aufgrund des vermehrten Wildwechsels in der Übergangszeit von Sommer zu Herbst. Vor allem in den Morgenstunden und bei Einbruch der Dämmerung werden die Wildtiere aufgrund der längeren Dunkelheit aktiver und wechseln vermehrt an Verkehrswegen.

Wenn es zu einem Verkehrsunfall gekommen ist, wird empfohlen, für weitere Verkehrsteilnehmer gut erkennbar mit eingeschalteten Warnblinklicht, bei eingeschalteten Standlicht (!) und einem gut sichtbar aufgestellten Warndreieck vor der Unfallstelle zu warnen. Wenn es zur Kollision mit einem Tier kam, welches verletzt oder getötet wurde, ist über die Rettungsleitstelle (Notruf 112) der Jagdpächter zu informieren.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 24.09.2025 – 17:56

    LPI-NDH: Kollision beim Rangieren - Beifahrer verletzt

    Großlohra (ots) - Bei einem Wendemanöver in der Friedrichsstraße kam es am Mittwochmorgen zu der Kollision eines Kastenwagens mit einer geparkten Großraumlimousine. Beide Mercedes-Fahrzeuge trugen hierbei Sachschäden davon. Der Beifahrer des Transporters wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Der Einsatz eines Rettungswagens vor Ort war aufgrund der Art der Verletzung nicht von Nöten. Beamte des Inspektionsdienstes ...

    mehr
  • 24.09.2025 – 17:56

    LPI-NDH: Temposünder mit mehr als der doppelten Geschwindigkeit vor einer Schule erwischt

    Berlingerode (ots) - Durch die Landespolizeiinspektion Nordhausen wurde am Mittwoch in der Hauptstraße, in der Nähe einer Schule, eine Geschwindigkeitsmessstelle eingerichtet. Bei einem Durchlauf von mehr als 600 Fahrzeugen passierte etwa jeder fünfzehnte Fahrzeugführer die Kontrollstelle, an der eine Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h vorgeschrieben ist, mit ...

    mehr
  • 24.09.2025 – 17:54

    LPI-NDH: Ferienhaus von Dieben heimgesucht - Unbekannte gehen leer aus

    Breitenbach (ots) - In der Sackstraße beschädigten derzeit Unbekannte eine Zugangstür zu einem Ferienhaus. Durch das massive einwirken von körperlicher Gewalt gab die Tür nach, sodass die Täter Zutritt zum Gebäudeinneren erlangten. Entwendet wurde jedoch nichts. Wer verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, die mit der Tat im Zusammenhang stehen könnten, wird ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren