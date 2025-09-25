Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Vermehrter Wildwechsel - Polizei warnt vor Wildunfällen

Kyffhäuserkreis (ots)

Am Mittwochabend hatten die Beamten der Polizeiinspektion Kyffhäuser ab 20 Uhr allerhand zu tun. In gerade einmal zwei Stunden galt es vier Wildunfälle an der Zahl aufzunehmen. Die Unfallorte erstreckten sich von Holzthaleben ganz im Westen des Landkreises bis nach Heldrungen im Osten. Personen wurden bei den Kollisionen, die allesamt mit Rehen stattfanden, nicht verletzt.

Ein Tier musste aufgrund der schweren Verletzungen mit der Dienstpistole vom Leid erlöst werden, zwei weitere Tiere erlagen den Verletzungen noch an der Unfallstelle.

Die Thüringer Polizei rät zu einer gesteigerten Achtsamkeit im Straßenverkehr aufgrund des vermehrten Wildwechsels in der Übergangszeit von Sommer zu Herbst. Vor allem in den Morgenstunden und bei Einbruch der Dämmerung werden die Wildtiere aufgrund der längeren Dunkelheit aktiver und wechseln vermehrt an Verkehrswegen.

Wenn es zu einem Verkehrsunfall gekommen ist, wird empfohlen, für weitere Verkehrsteilnehmer gut erkennbar mit eingeschalteten Warnblinklicht, bei eingeschalteten Standlicht (!) und einem gut sichtbar aufgestellten Warndreieck vor der Unfallstelle zu warnen. Wenn es zur Kollision mit einem Tier kam, welches verletzt oder getötet wurde, ist über die Rettungsleitstelle (Notruf 112) der Jagdpächter zu informieren.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell