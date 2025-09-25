Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Starke Böen führen zu Windbruch

Nordthüringen (ots)

In den zurückliegenden Stunden herrschte im Thüringer Norden eine eher windige Witterung. Aufgrund der noch immer voll in Vegetation stehenden Baumkronen kam er hier zu einigen Windbrüchen. So war am Mittwochabend die Landstraße 1074 zwischen Wüstheuterode und Vatterode betroffen. In den Morgenstunden des Donnerstags stürzte auf der Zufahrt zum Freizeitpark Possen ein Baum auf die Straße. Feuerwehren kamen zum Einsatz und entfernten das Bruchholz.

Die Polizei rät Verkehrsteilnehmern in bewaldeten Verkehrsräumen, aber auch Fuß- und Spaziergängern, Wanderern und Sportlern beim Bewegen in der Flur zu einer erhöhten Achtsamkeit.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell