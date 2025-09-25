LPI-NDH: Elektrorollerfahrer stürzt

Kyffhäuserkreis (ots) - Am Mittwochabend hatten die Beamten der Polizeiinspektion Kyffhäuser ab 20 Uhr allerhand zu tun. In gerade einmal zwei Stunden galt es vier Wildunfälle an der Zahl aufzunehmen. Die Unfallorte erstreckten sich von Holzthaleben ganz im Westen des Landkreises bis nach Heldrungen im Osten. Personen wurden bei den Kollisionen, die allesamt mit Rehen stattfanden, nicht verletzt. Ein Tier musste ...

