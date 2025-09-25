Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Elektrorollerfahrer stürzt
Bad Langensalza (ots)
Ein 81-Jähriger beabsichtigte am Mittwochabend mit seinem Elektrotoller vom Illebener Weg in die Tonnaer Straße einzufahren und diese zu queren. Hierbei übersah der Mann einen Skoda, welchen er streifte. Anschließend kam er zu Fall uns zog sich Verletzungen zu. Sachschäden entstanden nicht.
