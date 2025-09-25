PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Elektrorollerfahrer stürzt

Bad Langensalza (ots)

Ein 81-Jähriger beabsichtigte am Mittwochabend mit seinem Elektrotoller vom Illebener Weg in die Tonnaer Straße einzufahren und diese zu queren. Hierbei übersah der Mann einen Skoda, welchen er streifte. Anschließend kam er zu Fall uns zog sich Verletzungen zu. Sachschäden entstanden nicht.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 25.09.2025 – 14:02

    LPI-NDH: Von der Fahrbahn abgekommen

    Gerterode (ots) - Auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Vollenborn und Gerterode ereignete sich am Mittwochabend ein Verkehrsunfall, bei dem glücklicherweise keine Personen zu Schaden kamen. Nach Angaben des Fahrzeugführers kreuzte vor dem Volkswagen ein Fuchs die Fahrbahn. Bei dem Ausweichmanöver geriet das Fahrzeug an einen Hang und kippte zu Seite. Auf der Beifahrerseite kam das Fahrzeug zur Endlage. Zur Bergung ...

    mehr
  • 25.09.2025 – 12:31

    LPI-NDH: Starke Böen führen zu Windbruch

    Nordthüringen (ots) - In den zurückliegenden Stunden herrschte im Thüringer Norden eine eher windige Witterung. Aufgrund der noch immer voll in Vegetation stehenden Baumkronen kam er hier zu einigen Windbrüchen. So war am Mittwochabend die Landstraße 1074 zwischen Wüstheuterode und Vatterode betroffen. In den Morgenstunden des Donnerstags stürzte auf der Zufahrt zum Freizeitpark Possen ein Baum auf die Straße. ...

    mehr
  • 25.09.2025 – 12:30

    LPI-NDH: Vermehrter Wildwechsel - Polizei warnt vor Wildunfällen

    Kyffhäuserkreis (ots) - Am Mittwochabend hatten die Beamten der Polizeiinspektion Kyffhäuser ab 20 Uhr allerhand zu tun. In gerade einmal zwei Stunden galt es vier Wildunfälle an der Zahl aufzunehmen. Die Unfallorte erstreckten sich von Holzthaleben ganz im Westen des Landkreises bis nach Heldrungen im Osten. Personen wurden bei den Kollisionen, die allesamt mit Rehen stattfanden, nicht verletzt. Ein Tier musste ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren