Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zeugenaufruf: Urkundliches Ortswappen und Ortsschilder entwendet - Wer kann Hinweise geben?

Kyffhäuserland (ots)

In dem Ortsteil Hachelbich entwendeten Unbekannte im Frühjahr 2025 sowie in der Nacht vom 15. auf den 16. August 2025 jeweils das Ortsschild an der Landstraße 2290. In der Nacht vom 20. auf den 21. September wurde ein Abbild der urkundlichen Erwähnung des Ortes von der Fassade eines Nebengebäudes der Gaststätte "Hachelquell" in der Lindenstraße gewaltsam entfernt.

Beamte der Polizeiinspektion Kyffhäuser leiteten folglich die Ermittlungen nach den Tätern wegen des Diebstahls der Schilder ein. Nun werden Zeugen gesucht, die Hinweise zur Tat und den Verbleib die Schilder geben können. Gegebenenfalls wurden zu den Tatzeiten verdächtige Fahrzeuge in Hachelbich wahrgenommen.

Hinweise nimmt die Polizei in Sondershausen unter der Telefonnummer 0361/5743 65 100 entgegen.

Aktenzeichen: 0247899

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

